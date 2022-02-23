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В Москве поймали водителя за наезд на пожилую женщину, решается вопрос о возбуждении дела

В Москве поймали водителя за наезд на пожилую женщину, решается вопрос о возбуждении дела

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкПолиция. Архивное фотоЧитать ria.ru в Водитель, сбивший пожилую женщину в Москве, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.

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