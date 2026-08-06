ВСУ исчерпали ресурс нововведений, Трамп угрожает журналистам, Стефанишина плачет и ищет деньги

В программе итоги дня Анастасия Градинарова расскажет об исчерпании ВСУ ресурса нововведений на поле боя, угрозах Трампа журналистам, пишущим о нехватке боеприпасов в США, неудавшихся слезливых манипуляциях американского экс-посла Украины Ольги Стефанишиной и других событиях этого дня.