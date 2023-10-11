Эрик Карлссон остался без очков и набрал «минус 2» за 26:04 в дебютном матче за «Питтсбург»

Защитник стал игроком «Пингвинс» в межсезонье в результате обмена из «Сан-Хосе». 33-летний швед провел на льду 26 минут 4 секунды (максимальный показатель в «Пингвинс», 2:40 – в большинстве, 0:54 – в меньшинстве, полезность «минус 2»).