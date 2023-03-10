Хохуля, которую мы теряем. Самый «русский» зверь — на грани исчезновения

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Когда-то это животное было таким же символом природных богатств нашей страны, как соболь или осётр. В конце XIX века численность русской выхухоли (другое её название — хохуля) составляла сотни тысяч особей, а ареал охватывал огромные просторы.