Фильм «Повелитель ветра» возглавляет российский кинопрокат третий уикенд подряд

За ним следуют американский фильм «Телохранитель на фрилансе» и семейный фильм «Смешарики снимают кино»Масштабное кино «Повелитель ветра» о российском путешественнике Федоре Конюхове стало лидером кинопроката в России и СНГ.
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