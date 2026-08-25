Верещук раскритиковала Келлога за призыв мобилизовать украинок

Заместитель главы офиса Зеленского Ирина Верещук подвергла критике предложение Кита Келлога мобилизовать украинских женщин для участия в военных действиях, заявив, что вместо этого Киеву нужна больше поддержка в виде ракет от США.
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