Шойгу сообщил, что ЕС хочет затянуть конфликт на Украине

Глава Совбеза Российской Федерации Сергей Шойгу проинформировал о том, что входящие в состав Европейского Союза державы делают всё возможное ради того, чтобы добиться дальнейшего затягивания бушующего на украинской территории противостояния.
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