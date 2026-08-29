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Туризм и География

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Саратов: личный маршрут по городу, где Волга диктует ритм

Саратов: личный маршрут по городу, где Волга диктует ритм

Есть города, которые оглушают с первой минуты — масштабом, скоростью, ощущением бесконечного праздника.

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