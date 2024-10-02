Epic Games усилила борьбу против Google, обвиняя его в сговоре с Samsung

Компания Epic Games, известная разработкой игры Fortnite, усилила свою юридическую борьбу против Google, обвиняя техгиганта в сговоре с Samsung для блокирования конкурентных маркетплейсов приложений из-за настроек по умолчанию на мобильных устройствах, продаваемых по всему миру.