Epic Games усилила борьбу против Google, обвиняя его в сговоре с Samsung

Компания Epic Games, известная разработкой игры Fortnite, усилила свою юридическую борьбу против Google, обвиняя техгиганта в сговоре с Samsung для блокирования конкурентных маркетплейсов приложений из-за настроек по умолчанию на мобильных устройствах, продаваемых по всему миру.
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