«Ленинградец» проиграл в Рощине матч «за шесть очков»

«Придётся работать с теми, кто есть в обойме» - Сергей Подпалый посетовал, что в команде нет нападающего, который мог бы стабильно забивать ФУТБОЛ.
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