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Киевлян предупреждают: никто их эвакуировать не будет из замерзающей столицы

Киевлян предупреждают: никто их эвакуировать не будет из замерзающей столицы

То и дело раздающиеся призывы властей к украинцам выезжать накануне зимы из городов, в том числе из столицы, обусловлены тем, что власти не в состоянии организовать эвакуацию населения.

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Профиль пользователя vagas Karlito
vagas Karlito

Какая блестящая "победа" над Россией! После которой  даже драпать некуда! А как всё начиналось! Сказка просто! Скакали-"мы не рабы"! Трусы кружевные мечтали носить! И вот опять! Пили ели веселились,- а проснулись прослезилизь!

Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Власти могут регулировать энергопотребление жилого сектора и промышленных предприятий. Это единственное что можно рекомендовать жителям - требуйте от местных властей обеспечения минимальных норм потребления, а лучше - смените киевский режим и тогда всё вернётся к возможности переговоров о прекращении военного противостояния.
И вспомните о своей радости по поводу ударов по Донбассу в течение 8 лет, когда пытались договориться о мире в Минске.

Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

То и дело раздающиеся призывы к украинцам выезжать накануне зимы из городов, в том числе из столицы, обусловлены ещё и тем, что кто-то очень хочет поживиться на чужом имуществе, как делали это на подконтрольных ВСУ территориях ДНР и ЛНР. Вынесут из квартир уехавших всё, включая унитазы. Ещё и по своему обыкновению нагадят в углу.