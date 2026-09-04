Киевлян предупреждают: никто их эвакуировать не будет из замерзающей столицы

То и дело раздающиеся призывы властей к украинцам выезжать накануне зимы из городов, в том числе из столицы, обусловлены тем, что власти не в состоянии организовать эвакуацию населения.
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Какая блестящая "победа" над Россией! После которой даже драпать некуда! А как всё начиналось! Сказка просто! Скакали-"мы не рабы"! Трусы кружевные мечтали носить! И вот опять! Пили ели веселились,- а проснулись прослезилизь!
Донбасс прошёл все эти муки, теперь пусть эти попрыгунчики испытают всё это на себе.
зачем эвакуировать- вкапывать около подъездов в замерзшие тела -как истуканов!-а по весне-отправлять-в крематорий!
Да вот как-то по хер
Власти могут регулировать энергопотребление жилого сектора и промышленных предприятий. Это единственное что можно рекомендовать жителям - требуйте от местных властей обеспечения минимальных норм потребления, а лучше - смените киевский режим и тогда всё вернётся к возможности переговоров о прекращении военного противостояния.
И вспомните о своей радости по поводу ударов по Донбассу в течение 8 лет, когда пытались договориться о мире в Минске.
То и дело раздающиеся призывы к украинцам выезжать накануне зимы из городов, в том числе из столицы, обусловлены ещё и тем, что кто-то очень хочет поживиться на чужом имуществе, как делали это на подконтрольных ВСУ территориях ДНР и ЛНР. Вынесут из квартир уехавших всё, включая унитазы. Ещё и по своему обыкновению нагадят в углу.
ничего ...согреются...попрыгают с кастрюлями на башке и сразу тепло будет👍😀
До последнего хотели сохранить РУССКИЙ Киев, но, похоже, придется применить крайние меры...
Зеля всех согреет, он такой добрый.
На утилизацию😎