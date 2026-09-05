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УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» на 90 000 евро за баннеры в память об экс-генерале Младиче. Клубу также запретили продавать билеты фанатам на ближайший выезд

УЕФА наказал «Црвену Звезду» по итогам дисциплинарного дела, заведенного из-за поведения болельщиков на матче с «Викторией» Пльзень .

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