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Главой Суздаля стала экс-министр культуры Владимирской области Алиса Бирюкова

Главой Суздаля стала экс-министр культуры Владимирской области Алиса Бирюкова

Суздальский Совет народных депутатов определился с тем, кто займёт пост главы города.Должность мэра Суздаля заняла экс-министр культуры Владимирской области, ныне гендиректор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова.

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