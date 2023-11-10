Главой Суздаля стала экс-министр культуры Владимирской области Алиса Бирюкова

Суздальский Совет народных депутатов определился с тем, кто займёт пост главы города.Должность мэра Суздаля заняла экс-министр культуры Владимирской области, ныне гендиректор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова.
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