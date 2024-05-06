Посол Мирошник: трибунал над политическим руководством Украины приближается

Родион Мирошник, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации по преступлениям киевского режима, прокомментировал объявление российским Министерством внутренних дел в розыск ряда бывших украинских чиновников, руководителей разных ведомств.
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