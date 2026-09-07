Анжелика Крылова оценила работу с фигуристкой Аделией Петросян

Анжелика Крылова, тренер по танцам на льду, рассказала о сотрудничестве с фигуристкой Аделией Петросян после её ухода от Этери Тутберидзе.
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