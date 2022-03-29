"Зрелище просто до мурашек": девушка вышла на пляж во Владивостоке и "вздрогнула"

Жительница Владивостока вышла на пляж в черте города и буквально вздрогнула от увиденного. В Telegram — канале pogoda_25_region (12+) она рассказала, что наблюдала незабываемую картину: огромные глыбы льда отрывались друг от друга и расплывались по морю.
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