Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    значит всё-таки переговорное перемирие😡Заявление начальн...
  • Геннадий Бережнов
    Очень рад за вас, господин генерал. А особенно нацики что сейчас перегруппировкой занимаются.Заявление начальн...
  • Вадим Лебедев
    Насаждений???В Краснодарском к...

"Зрелище просто до мурашек": девушка вышла на пляж во Владивостоке и "вздрогнула"

"Зрелище просто до мурашек": девушка вышла на пляж во Владивостоке и "вздрогнула"

Жительница Владивостока вышла на пляж в черте города и буквально вздрогнула от увиденного. В Telegram — канале pogoda_25_region (12+) она рассказала, что наблюдала незабываемую картину: огромные глыбы льда отрывались друг от друга и расплывались по морю.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх