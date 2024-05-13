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Царьград

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Священники объяснили, почему совместная жизнь без брака является страшным грехом

Священники объяснили, почему совместная жизнь без брака является страшным грехом

Сожительство без узаконенных отношений может лишить человека Царствия Небесного.Сожительство незамужних пар без официального заключения брака, как и измена в самом браке, является страшными грехами, за которые можно лишиться Царствия Небесного.

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