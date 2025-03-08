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«На грани провала»: New York Post называет сроки ухода ВСУ из Курской области

«На грани провала»: New York Post называет сроки ухода ВСУ из Курской области

Авантюра украинских вооруженных сил по вторжению на территорию старой России подходит к концу. Блицкриг не удался, также не удается использовать то, что осталось от прорыва в августе прошлого года как рычаг на переговорах.

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