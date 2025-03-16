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Калужские новости

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Три человека травмированы в массовом ДТП на калужской трассе

Три человека травмированы в массовом ДТП на калужской трассе

Столкнулись три автомобиля. Среди пострадавших водитель и двое пассажиров. Все пострадавшие доставлены в больницуТри человека травмированы в массовом ДТП на федеральной трассе М-3 «Украина» в Калужской области в субботу, 15 марта.

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