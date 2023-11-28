Рекордная комиссия в сети биткоина могла быть следствием взлома

Пользователь, известный как 83_5BTC в своем посте соцсети Х (ранее Твиттер), утверждает, что именно он провел операцию по переводу 139,4 BTC, за что была взята комиссия в размере 83,65 BTC (на момент совершения операции это было эквивалентно $3 140 000).