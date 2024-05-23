Суд отложил рассмотрение апелляции на решение по иску ГП к Олегу Кану

Во Владивостоке пятый арбитражный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Приморского края по иску Генеральной прокуратуры на 358,7 млрд рублей к бизнесмену Олегу Кану и причастным лицам.
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