Зеленский предложил взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры

Он заявил, что это может быть первый шаг к завершению конфликта. Ранее помощник президента РФ Ушаков заявил, что страны БРИКС согласовали общий подход к ситуации на УкраинеВладимир Зеленский заявил о первом возможном шаге к завершению конфликта.