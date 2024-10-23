Зеленский предложил взаимно прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры

Он заявил, что это может быть первый шаг к завершению конфликта. Ранее помощник президента РФ Ушаков заявил, что страны БРИКС согласовали общий подход к ситуации на УкраинеВладимир Зеленский заявил о первом возможном шаге к завершению конфликта.
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