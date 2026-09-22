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Александр Семчев сыграл скандал с сыном для ток-шоу — а зрители приняли игру за правду

Александр Семчев сыграл скандал с сыном для ток-шоу — а зрители приняли игру за правду

Крупная фигура и колоритные роли второго плана долгие годы делали Александра Семчева одним из самых узнаваемых актёров.

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