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"За это меня и уволили": Как из России вывели $ 300 млрд и не стали возвращать обратно

"За это меня и уволили": Как из России вывели $ 300 млрд и не стали возвращать обратно

Фото: Freepik.com  2 дня назад 13K прочитали Американцы и британцы активно выступают за то, чтобы конфисковать российские активы, замороженные за рубежом.

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