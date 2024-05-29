Baza: появилось видео досмотра школьниц в Воронеже до трусов перед ЕГЭ

Telegram-канал Baza опубликовал видео досмотра воронежских школьниц до нижнего белья перед ЕГЭ. На публикованных кадрах видно, как одна из россиянок пытается пройти через металлоискатель, однако ее возвращают обратно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии