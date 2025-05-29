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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Медведев - об ударах по территории Германии в ответ на использование ВСУ немецких ракет

Медведев - об ударах по территории Германии в ответ на использование ВСУ немецких ракет

ДМИТРИЙ  МЕДВЕДЕВ Медведев - об ударах по территории Германии в ответ на использование ВСУ немецких ракет: Германия и так уже участник конфликта: ее техника и специалисты прямо воют с Россией.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Молодец, Дмитрий Анатольевич! Давно пора им напомнить 1945-й, чтобы не совали свой нос не в свои дела.
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7 час.
Ч
Чужестранка
Только сегодня смотрела концерт хора Турецкого в ООН, пели Бухенвальдский набат. Забыли немцы сколько сожгли мирных людей в печах Бухенвальда? Опять хотят повторить? Русский солдат придёт к вам, твари, ждите. Придётся ответить как в 45-м!
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5 час.
Т
Тамара
Честно говоря, народ не понимает, почему МЫ не отвечаем всей Европе за эту войну. Именно их и британцев надо в первую очередь и бомбануть. А, чтобы их ответка не успела достать нас, надо  побольше орешников сотворить. И накормить эту шушеру сполна.
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36 мин.
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