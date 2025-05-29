Медведев - об ударах по территории Германии в ответ на использование ВСУ немецких ракет

Молодец, Дмитрий Анатольевич! Давно пора им напомнить 1945-й, чтобы не совали свой нос не в свои дела.

Только сегодня смотрела концерт хора Турецкого в ООН, пели Бухенвальдский набат. Забыли немцы сколько сожгли мирных людей в печах Бухенвальда? Опять хотят повторить? Русский солдат придёт к вам, твари, ждите. Придётся ответить как в 45-м!

Т

Тамара

Честно говоря, народ не понимает, почему МЫ не отвечаем всей Европе за эту войну. Именно их и британцев надо в первую очередь и бомбануть. А, чтобы их ответка не успела достать нас, надо побольше орешников сотворить. И накормить эту шушеру сполна.