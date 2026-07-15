«Антибаллистическая коалиция» лишит Россию последнего неядерного аргумента

Александр _

Помнится кто-то говорил, что мы не будем воевать с Европой в окопах, мы применим весь арсенал, имеющийся у нас. По факту Европа нас обхитрила и воюет с нами руками украинцев, и не только, в окопах. А мы на пятом году всё никак это не признаем и продолжаем войну в окопах. Вернее, знаем и суем голову в песок.