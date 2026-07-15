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На пульсе времени

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«Антибаллистическая коалиция» лишит Россию последнего неядерного аргумента

«Антибаллистическая коалиция» лишит Россию последнего неядерного аргумента

Война на истощение, в которую превратилась специальная военная операция на пятом году своего проведения, все быстрее приближается к своей терминальной стадии.

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Комментарии
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Александр _
Помнится кто-то говорил, что мы не будем воевать с Европой в окопах, мы применим весь арсенал, имеющийся у нас. По факту Европа нас обхитрила и воюет с нами руками украинцев, и не только, в окопах. А мы на пятом году всё никак это не признаем и продолжаем войну в окопах. Вернее, знаем и суем голову в песок.
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1 м.
Владимир семин
Печально!
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1 м.
Александр
Замучаются пыль глотать.Нечем им уничтожать заводы.
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4 н.