Мошенники начали действовать от имени председателя Рязоблдумы Аркадия Фомина

«Узнал о случаях рассылки от моего имени сообщений в социальных сетях. Мошенники создали зеркальный аккаунт и рассылают информацию о том, что якобы сотрудники органов безопасности должны прийти «с разговором»», - написал Фомин.
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