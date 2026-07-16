Орбан: Украина и Венгрия проведут мониторинг прав венгров в Закарпатье

Венгрия и Украина осенью начнут мониторинг прав венгров на Закарпатье. Анита Орбан подтвердила, что Киев обязуется восстановить эти права, и заключено соглашение о финансировании учебных заведений с венгерским языком обучения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии