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Царьград

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Орбан: Украина и Венгрия проведут мониторинг прав венгров в Закарпатье

Орбан: Украина и Венгрия проведут мониторинг прав венгров в Закарпатье

Венгрия и Украина осенью начнут мониторинг прав венгров на Закарпатье. Анита Орбан подтвердила, что Киев обязуется восстановить эти права, и заключено соглашение о финансировании учебных заведений с венгерским языком обучения.

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