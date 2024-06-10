Yle: Финляндия передала Украине неиспытанные образцы оружия

TASS/AP Хельсинки в рамках военной поддержки передает киевскому режиму новейшие образцы оружия. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на начальника управления военной экономики сил обороны Финляндии Микко Хейсканена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии