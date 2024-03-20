Тамбовчане пожаловались на разрушение берега реки Цна

Жители Тамбова пожаловались на разрушение берега реки Цна в районе деревни Перикса. Специалисты выехали на место и обследовали автомобильную дорогу в районе СНТ "Пикет", расположенную вдоль левого берега реки Цна.
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