Посыпалась либералочка

Радоваться избранию Трампа не стоит. Путин сможет договориться с ним только жертвуя интересами России, в том числе и на Украине. А если не договорится, то США усилят поддержку Украины.

Надежда

Для хуторян-фиников, наконец, тоже дошло, что продались они задешево не тому, на чьи денежки рассчитывали и теперь хочешь-не хочешь, а придется подавать челобитную русскому царю...)🤧