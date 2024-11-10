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Посыпалась либералочка

Посыпалась либералочка

ОЛЕГ  ЛАВРОВ Доброе утро, Империя. В самом суровом городе России проходит суровый форум с суровым названием - Русский экономический форум сам собой несколько сменил свою повестку с учетом новой реальности.

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Комментарии
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Семен Демин
Радоваться избранию Трампа не стоит. Путин сможет договориться с ним только жертвуя интересами России,  в том числе и на Украине. А если не договорится, то США усилят поддержку Украины.
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15 час.
Надежда
Для хуторян-фиников, наконец, тоже дошло, что продались они задешево не тому, на чьи денежки рассчитывали и теперь хочешь-не хочешь, а придется подавать челобитную русскому царю...)🤧
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12 час.

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