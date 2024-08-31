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Царьград

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Эндокринолог рассказали, как побороть анемию с помощью питания

Эндокринолог рассказали, как побороть анемию с помощью питания

Болезнь часто протекает незаметно.Эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как эффективно справиться с анемией, нормализировав питание.

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