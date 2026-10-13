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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В правительстве Алтайского края одобрили проект бюджета региона на ближайшие три года

В правительстве Алтайского края одобрили проект бюджета региона на ближайшие три года

Объем расходов в 2027 году планируется в сумме 214,3 млрд. рублей В Алтайском крае одобрили проекты законов о краевом бюджете и бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Алтайского края на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

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