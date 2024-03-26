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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайским руководителям компаний предложили поучаствовать в конкурсе "Директор года"

Алтайским руководителям компаний предложили поучаствовать в конкурсе "Директор года"

За 21 год существования конкурса, золотая медаль "Директор года. Алтайский край" утвердилась как одна из наиболее значимых наград в регионе В Алтайском крае руководителей компаний, достигших заметных успехов в своей сфере, приглашают принять участие в конкурсе "Директор года-2023.

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