Алтайским руководителям компаний предложили поучаствовать в конкурсе "Директор года"

За 21 год существования конкурса, золотая медаль "Директор года. Алтайский край" утвердилась как одна из наиболее значимых наград в регионе В Алтайском крае руководителей компаний, достигших заметных успехов в своей сфере, приглашают принять участие в конкурсе "Директор года-2023.