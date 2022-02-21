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Спутниковые снимки США: «Шойгу навёл понтонный мост через Припять для броска на Киев»

Спутниковые снимки США: «Шойгу навёл понтонный мост через Припять для броска на Киев»

Западные эксперты спрашивают, зачем в зоне отчуждения срочно устанавливать переправу, если учения закончились Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС «Перспектива российского вторжения на Украину 16 февраля всегда была преувеличена.

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