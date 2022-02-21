Спутниковые снимки США: «Шойгу навёл понтонный мост через Припять для броска на Киев»

Страна и люди

Западные эксперты спрашивают, зачем в зоне отчуждения срочно устанавливать переправу, если учения закончились Александр Ситников Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС «Перспектива российского вторжения на Украину 16 февраля всегда была преувеличена.