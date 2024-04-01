Вслед за ПК, консольные версии Star Wars: Battlefront Classic Collection получили первое обновл...

Вслед за ПК, консольные версии Star Wars: Battlefront Classic Collection получили первое обновлениеКомпания Aspyr объявила о том, что первое после запуска обновление для Star Wars: Battlefront Classic Collection уже вышло для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и Nintendo Switch.
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