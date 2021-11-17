Более 300 тонн кукурузы не разрешили вывозить в Китай из Уссурийска

В 5 партиях, предназначенных для вывоза в КНР, Россельхознадзор обнаружил семена амброзии и запретил экспорт более 300 тонн продукции, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.
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