Швыдкой: Саудовская Аравия не отказывалась от проведения «Интервидения»

Саудовская Аравия по-прежнему настроена принять международный музыкальный конкурс «Интервидение», он точно состоится в 2026 году, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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