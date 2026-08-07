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Швыдкой: Саудовская Аравия не отказывалась от проведения «Интервидения»

Швыдкой: Саудовская Аравия не отказывалась от проведения «Интервидения»

Саудовская Аравия по-прежнему настроена принять международный музыкальный конкурс «Интервидение», он точно состоится в 2026 году, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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