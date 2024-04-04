ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО ПЕРЕД КАЗНЬЮ: ТАИНСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОСКВЫ

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • валерий двойнишников
    Приветствую! Я так в шутку.  Помойлова, полудурка из СА за пьянку выгнали, вот он и зол на СССР.В "верхах" начали...
  • Александр Платов
    Да какой он фельдмаршал? Так, пидор помойный ...В "верхах" начали...
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    Кто-то прекрасно сказал: "Каждые 100 лет весь мир объединяется  против России, чтобы получить пиздюлей получает и усп...Русофобы прозревают?

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СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ С 1 апреля нелегитимный президент Украины, а с 21 мая – вообще никто, Зеленский шантажирует… США поражением от России в украинской войне.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну,  а почему же списывать территории , которые во множестве раз нашими деды и прадеды  для нас же потомков  как соотечественников отвоёвывали . Заметьте , я не собираюсь предъявлять претензии к людям , находящимся под давлением нынешней враждебной и продажной власти киевлян и у тем более англосаксам , нахально влезшим к нам в страну СССР , чтобы  соорудить войнушку с между усобицей внутри нашей громадной страны и затем пользоваться нашим великим достоянием -землёй и природными богатствами находящимися в ней . Все территории СССР должны вернуться в состав России , поскольку люди считавшие себя украинцами , это те же русские люди . И хватит ободном и том же повторяться . Учите историю России и заставьте учить её других .
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7 час.
М
ММ
На Украине сейчас президента нет! Есть главарь ОПГ Зеленский, на которого можно и нужно уже нацелить какую-нибудь ракету!
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4 час.
владимир рябченко
Вофка попал!! Придя во власть на обещании мира, а потом устроив могилизацию активного населения УА, он обречён войти в историю предателем интересов украинного народа... похоже и нацики захотят снять с него шкуру... как с неоправдавшего... бабки не спасут
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4 час.

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