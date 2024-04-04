ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО ПЕРЕД КАЗНЬЮ: ТАИНСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОСКВЫ

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Ну, а почему же списывать территории , которые во множестве раз нашими деды и прадеды для нас же потомков как соотечественников отвоёвывали . Заметьте , я не собираюсь предъявлять претензии к людям , находящимся под давлением нынешней враждебной и продажной власти киевлян и у тем более англосаксам , нахально влезшим к нам в страну СССР , чтобы соорудить войнушку с между усобицей внутри нашей громадной страны и затем пользоваться нашим великим достоянием -землёй и природными богатствами находящимися в ней . Все территории СССР должны вернуться в состав России , поскольку люди считавшие себя украинцами , это те же русские люди . И хватит ободном и том же повторяться . Учите историю России и заставьте учить её других .