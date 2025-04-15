Южная Корея усилила меры по поддержке национальной полупроводниковой отрас...

Южная Корея усилила меры по поддержке национальной полупроводниковой отраслиМасштабные изменения в сфере международной торговли, провоцируемые действиями властей США, вынуждают правительства других стран предусматривать меры поддержки национальной экономики.
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