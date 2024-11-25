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Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне прекратил дело против Трампа о штурме Капитолия

Суд в Вашингтоне по запросу прокуратуры принял решение о прекращении уголовного дела против Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, касающегося вмешательства в выборные процессы 2020 года и событий, связанных со штурмом Капитолия.

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