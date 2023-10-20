В ООН призвали срочно эвакуировать пять школ в секторе Газа

Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) намерено эвакуировать в секторе Газа пять школ, заявили представители организации, 21 октября передает телеканал Sky News Arabiya.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии