В Салехарде торжественно открылся первый на Ямале театр кукол

Семейный театр кукол «Жужа» представил спектакль-попурри в жанре байопик «Жужа. Обретение дома». Художественному руководителю театра Екатерине Дерюшевой и режиссёру театрализованного представления Петру Юнкеру удалось органично соединить в одном показе сразу несколько спектаклей из репертуара «Жужи»: «Два брата», «Умка», «Вай и море», «Облака».