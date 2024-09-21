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В Салехарде торжественно открылся первый на Ямале театр кукол

В Салехарде торжественно открылся первый на Ямале театр кукол

Семейный театр кукол «Жужа» представил спектакль-попурри в жанре байопик «Жужа. Обретение дома». Художественному руководителю театра Екатерине Дерюшевой и режиссёру театрализованного представления Петру Юнкеру удалось органично соединить в одном показе сразу несколько спектаклей из репертуара «Жужи»: «Два брата», «Умка», «Вай и море», «Облака».

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