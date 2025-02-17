Гололедица на дорогах Крыма: как получить денежную компенсацию за ущерб

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Взыскать с виновника вашей травмы компенсацию морального вреда и ущерба здоровью или имуществу можно через суд, который в большинстве случаев становится на строну потерпевшего, если он предоставил достаточно доказательств.
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