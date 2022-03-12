Эмма Радукану: «Я могу что-то менять по ходу матча – это одна из моих сильных сторон»

Эмма Радукану прокомментировала победу над Каролин Гарсия во втором круге в Индиан-Уэллс. Британка победила со счетом 6:1, 3:6, 6:1.

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