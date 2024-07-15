Как была устроена Лаборатория барочной музыки в Красноярске

На минувшей неделе в Красноярске завершилась трехдневная Лаборатория барочной музыки для молодых музыкантов от оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса, организованная при поддержке компании «Норникель».
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