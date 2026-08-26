Государство вынуждено брать под своё управление критически важные объекты

Куплено это не когда за завод стоимостью в миллиарды платят пару-тройку тысяч, а то и вовсе за бесплатно оформляли в собственность...

Где-то читала, что страховые компании сейчас не страхуют от нападений БПЛА.

Но то что застрахуют по максимуму, можно не сомневаться.

Николай Лукьянов

Ольга Кожемякина Где-то читала, что страховые компании сейчас не страхуют от нападений БПЛА.

Может быть, я не силён в этом вопросе. Но насколько знаю, более ранние страховки не предусматривали этот пункт. Где-то, на просторах интернета, читал про первые атаки и там указывалось что страховки выплачивались.