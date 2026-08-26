Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Государство вынуждено брать под своё управление критически важные объекты

Государство вынуждено брать под своё управление критически важные объекты

Народ разнервничался, узнав про указ Великомудрого о введении временного государственного управления объектов критической инфраструктуры.

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Комментарии
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Alex Nемо
Геннадий Гудков
Куплено это не когда за завод стоимостью в миллиарды платят пару-тройку тысяч, а то и вовсе за бесплатно оформляли в собственность...
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4 н.
Ольга Кожемякина
Николай Лукьянов
Но то что застрахуют по максимуму, можно не сомневаться.
Где-то читала, что страховые компании сейчас не страхуют от нападений БПЛА.
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3 н.
Николай Лукьянов
Ольга Кожемякина
Где-то читала, что страховые компании сейчас не страхуют от нападений БПЛА.
Может быть, я не силён в этом вопросе. Но насколько знаю, более ранние страховки не предусматривали этот пункт. Где-то,  на просторах интернета, читал про первые атаки и там указывалось что страховки выплачивались.
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3 н.