Сенатор заявил об основаниях для уничтожения транспортной логистики Украины

Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран против России дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Стремление Запада активировать поставки вооружения Киеву, использовать страну как таран против России дает РФ основание уничтожить транспортную инфраструктуру Украины, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
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