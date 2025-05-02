Правда о блэкауте в Евросоюзе может оказаться опасной и неудобной для властей

Только в Испании ущерб от потери электроэнергии оценили в миллиард евро.28 апреля в ряде европейских стран, включая Испанию, Португалию, Андорру и южную часть Франции, произошло неожиданное и масштабное отключение электроэнергии.
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